Sinopsis dan Pemeran One: High School Heroes

DRAMA Korea bergenre aksi berjudul One: High School Heroes akan tayang pada 30 Mei 2025. Diadaptasi dari webcomic One karya Lee Eun Jae yang terbit di Kakao dari 5 April 2019 hingga 19 Juni 2020, drakor ini akan membawa penonton ke dalam dunia perlawanan di balik seragam sekolah. One: High School Heroes dijadwalkan tayang sebanyak delapan episode mulai 30 Mei 2025.