Sinopsis dan Pemeran Yadang: The Snitch

FILM Korea Selatan Yadang: The Snitch dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 23 April 2025. Film ini dirilis di Korea pada 16 April 2025, disutradarai oleh Hwang Byeng Gug. Durasi film ini 122 menit, Yadang: The Snitch menyuguhkan kisah bertema kriminal dan investigasi, serta menyoroti sisi gelap sistem hukum yang melibatkan kepentingan pribadi dan kompromi. Film ini diproduksi dan didistribusikan oleh Plus M Entertainment.

Sinopsis Yadang: The Snitch

Dikutip dari Asian Wiki, Yadang: The Snitch mengikuti kisah Lee Gang Soo (Kang Ha Neul), pria yang dipenjarakan akibat tuduhan palsu. Dalam situasi tanpa harapan, ia menerima tawaran dari jaksa ambisius bernama Ku Gwan Hee (Yu Hae Jin). Jaksa menawarkan pengurangan masa hukuman dengan syarat. Lee Gang Soo ditawari menjadi yadang, istilah dalam slang Korea yang merujuk pelaku kejahatan narkoba yang menjadi informan bagi aparat hukum.

Peran informan ini membawa dampak besar dalam karier Ku Gwan Hee. Berkat informasi yang diberikan Lee Gang Soo, jaksa menggulung berbagai jaringan narkoba dan memperoleh pencapaian yang mempercepat jalannya menuju promosi. Namun keberhasilan tersebut menyisakan kecurigaan, terutama dari Detektif Oh Sang Jae (Park Hae Joon) yang bertugas di satuan narkoba.

Oh Sang Jae merasa bahwa banyak penyelidikannya berakhir dengan kegagalan. Ia mulai menaruh perhatian terhadap keterlibatan Lee Gang Soo dan peran Ku Gwan Hee di balik layar. Ia memulai penyelidikan pribadi terhadap hubungan antara jaksa dan informannya perlahan mengungkap konflik kepentingan.

Pemeran Yadang: The Snitch

1. Kang Ha Neul sebagai Lee Gang Soo

Dikutip dari IMDb, ia mantan tahanan yang menerima tawaran menjadi informan bagi kejaksaan demi meringankan hukuman penjara yang dijalaninya. Karakternya digambarkan sebagai sosok yang kompleks berada di antara rasa putus asa dan keinginan untuk bertahan hidup.

2. Yu Hae Jin sebagai Ku Gwan Hee

Jaksa yang berambisi meraih prestasi dan promosi, bahkan jika harus memanfaatkan informan dalam proses hukumnya. Ia tokoh sentral dalam konflik etis yang menjadi benang merah cerita.

3. Park Hae Joon sebagai Oh Sang Jae

Detektif dari satuan narkoba yang mempertanyakan metode yang digunakan kejaksaan dalam memberantas kejahatan.

4. Ryu Kyung Soo sebagai Jo Hoon

Tokoh pendukung yang turut berperan dalam dinamika kasus dan penyelidikan yang terjadi sepanjang cerita.

5. Chae Won Bin sebagai Eom Soo Jin

Karakter yang memiliki hubungan dengan salah satu tokoh utama dan memberikan dimensi emosional dalam alur film.

