Sinopsis Drakor The Potato Lab tentang Penelitian Kentang yang Unik

TEMPO.CO , Jakarta - Drama Korea The Potato Lab dijadwalkan tayang pada 1 Maret 2025 mendatang di tVN dan di Netflix. Drama ini akan dibintangi oleh Lee Sun Bin dan Kang Tae Oh.

Mengutip dari laman My Drama List, drama The Potato Lab berkisah tentang Kim Mi Gyeong yang diperankan oleh Lee Sun Bin .

Seperti apa kisahnya? Berikut ini sinopsis drama Korea The Potato Lab yang tidak boleh dilewatkan.

Di tengah proyek besarnya tersebut, Kim Mi Gyeong bertemu dengan So Baek Ho yang diperankan oleh Kang Tae Oh. So Baek Ho merupakan direktur baru di pusat penelitian kentang.