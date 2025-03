Sinopsis Drama Korea Mother and Mom tentang Kehidupan Ibu Pekerja

Drama yang diadaptasi dari novel Riding Life karya Go Seon Mi ini akan menyoroti kehidupan seorang ibu pekerja di Korea Selatan yang harus menyeimbangkan karier dan perannya sebagai orang tua. Di drama Mother and Mom, Jeon Hye Jin akan berperan sebagai Lee Jeong Eun dan beradu akting dengan Jo Min Soo, Jung Jin Young, hingga Jun Suk Ho. Berikut sinopsis dan daftar pemain drama Mother and Mom.

Sinopsis Drama Korea Mother and Mom

Drama ini berkisah tentang kehidupan Lee Jeong Eun, diperankan Jeon Hye Jin, yang merupakan seorang ibu tunggal untuk putrinya. Ia bekerja sebagai seorang marketing di industri kecantikan.