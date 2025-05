Sinopsis Drama Korea Shark: The Storm

DRAMA Korea Shark: The Storm dijadwalkan tayang di TVING pada 15 Mei 2025. Drakor ini bertema balas dendam yang dibalut konflik politik dan kejahatan yang terorganisasi. Shark: The Storm memperlihatkan plot mengenai dendam masa lalu yang menjadi petaka pada masa depan.

Dikutip dari situs web Welcon , drama Korea Shark: The Storm merupakan kelanjutan dari Shark: The Beginning (2021). Drama ini mengangkat kisah Cha Woo Sol. Ia korban kekerasan di sekolah yang berkembang menjadi juara seni bela diri campuran dunia. Drama ini diadaptasi dari webtoon Shark karya penulis Woon dan ilustrator Kim Woo Seob dan akan tayang di platform TVING dengan total enam episode.

Shark: The Storm berfokus cerita kehidupan Cha Woo Sol setelah bebas dari penjara. Ia akan menghadapi tantangan baru dan musuh yang lebih kuat. Lee Hyun Wook yang sebelumnya tampil sebagai Hyun Woo Yong akan kembali dengan peran yang lebih dominan sebagai antagonis utama. Drama ini disutradarai oleh Kim Geon dan ditulis oleh Min Ji.

Dikutip dari AsianWiki , Shark: The Storm mengikuti kisah lanjutan Cha Woo Sol diperankan oleh Kim Min Suk. Ia kini berlatih menjadi petarung seni bela diri campuran setelah keluar dari penjara. Meski dipandang negatif sebagai mantan narapidana, ia menjalani hidup dengan tekun dan penuh semangat. Namun, ketenangannya terguncang saat Hyun Woo Yong (Lee Hyun Wook), bos geng sekaligus master pertarungan brutal kembali muncul. Hyun Woo Yong menjalankan liga pertarungan ilegal yang sadis demi hiburan pribadinya.

Selama menjalani masa hukuman di penjara, Woo Sol bertemu dengan Jung Do Hyun, mantan juara MMA yang diperankan oleh Wi Ha Joon. Di sana ia mulai belajar bertarung dengan serius di bawah bimbingan Do Hyun. Setelah melalui proses latihan yang berat, Do Hyun memperingatkannya bahwa kemenangan Woo Sol atas Bae Seok Chan sosok yang dikenal di dunia kriminal berpotensi memikat perhatian dari pihak-pihak berbahaya.