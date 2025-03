Sinopsis Drama The Art of Negotiation yang Dibintangi Lee Je Hoon

TEMPO.CO , Jakarta - Setelah sukses membintangi Chief Detective dan Taxi Driver, Lee Je Hoon kembali dengan drama barunya berjudul The Art of Negotiation.

The Art of Negotiation adalah drama Korea Selatan yang dijadwalkan tayang perdana pada 8 Maret 2025 di JTBC.

Drama ini mengangkat tema dunia merger dan akuisisiperusahaan besar, menampilkan kisah Yoon Joo No yang diperankan oleh Lee Je Hoon, seorang ahli M&A legendaris yang dikenal karena kemampuannya dalam negosiasi berisiko tinggi.

Bersama timnya, termasuk pengacara Oh Soon Young, diperankan Kim Dae Myung dan Choi Jin Soo, diperankan oleh Cha Kang Yoon, Yoon Joo No menghadapi berbagai tantangan dalam dunia korporasi yang kompetitif.