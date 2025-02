Sinopsis Drama When Life Gives You Tangerines yang Tayang di Netflix

TEMPO.CO, Jakarta - Park Bo Gum bersama IU akan membintangi drama terbaru berjudul When Life Gives You Tangerines. Drama ini akan dirilis secara global di Netflix pada 7 Maret 2025. Mengutip dari laman What’s on Netflix, drama ini akan dirilis secara terpisah empat episode setiap minggunya.

Mengutip dari The Korea Times, Bae Jong Byung, Direktur Senior Divisi Serial Netflix, mengungkapkan bahwa strategi perlisan ini dilakukan untuk memaksimalkan pengalaman penonton. “Kami memilih strategi perilisan yang sejalan dengan visi kreator untuk memaksimalkan kenikmatan penonton. Sejak awal, sutradara dan penulis membayangkan When Life Gives You Tangerines sebagai cerita yang berlangsung dalam empat babak, dan kami ingin penonton mengalaminya dengan cara itu," ungkapnya.

Drama When Life Gives You Tangerines disutradarai oleh Kim Won Suk dan ditulis oleh Im Sang Choon. Awalnya, drama ini akan dirilis dengan judul You Have Done Well, namun diubah menjadi When Life Gives You Tangerines.

Hal menarik dalam drama ini adalah menggunakan dua latar berbeda, yakni di Pulau Jeju pada 1950-an dan di Seoul pada 2025. Lalu, bagaimana sinopsis drama When Life Gives You Tangerines? Berikut ini informasinya. Sinopsis Drakor When Life Gives You Tangerines Mengutip dari laman AsianWiki, drama ini bercerita tentang Ae Sun yang diperankan oleh IU dan Gwan Sik yang diperankan oleh Park Bo Gum. Dikisahkan keduanya lahir di Jeju pada 1950-an.

Ae Sun dikenal sebagai seorang gadis yang mencintai buku dan bercita-cita sebagai penyair. Namun, karena kondisi keluarganya yang miskin, ia tidak bisa bersekolah. Kondisi tersebut tidak membuatnya menyerah, ia terus berusaha mewujudkan mimpinya menjadi seorang penyair.

Gwan Sik dikenal sebagai sosok pemuda yang tekun dan pendiam. Sejak awal ia mencinta Ae Soon dan menghormatinya. Meskipun memiliki sifat yang berbeda, keduanya akan memulai petualangan bersama yang menarik.

When Life Gives You Tangerines akan menceritakan perjalanan mereka melalui empat musim yang menyenangkan dan penuh dengan semangat. Drama ini terdiri dari 16 episode dan akan dirilis empat episode setiap minggunya, yakni pada 7 Maret, 14 Maret, 21 Maret, dan 28 Maret. Tentang Drama When Life Gives You Tangerines Judul: When Life Gives You Tangerines

Hangul:

Sutradara: Kim Won Suk

Penulis: Im Sang Choon

Episode: 16 - tayang 4 episode per minggu

Saluran: Netflix

Tayang: 7 Maret 2025 setiap Jumat Pemain When Life Gives You Tangerines Selain IU dan Park Bo Gum, drama When Life Gives You Tangerines juga dibintangi oleh aktor-aktor terkenal lainnya. IU sebagai Ae Sun

Park Bo Gum sebagai Gwan Sik

Moon So Ri sebagai Ae Sun (usia dewasa)

Park Hae Joon sebagai Gwan Sik (usia dewasa)

Kim Yong Rim sebagai Nenek Gwan Sik

Na Moon Hee sebagai Nenek Ae Sun

Yum Hye Ran sebagai Ibu Ae Sun

Oh Min Ae sebagai Ibu Gwan Sik

Choi Dae Hoon sebagai Sang Gil

Jang Hye Jin sebagai Young Ran

Baek Ji Wonsebagai Kyeong Ja

Cha Mi Kyung sebagai Chung Soo

Lee Soo Mi sebagai Yang Im

Jung Hae Kyun sebagai Han Moo

Oh Jung Se sebagai Byeong Cheol

Uhm Ji Won sebagai Min Ok NETFLIX | THE KOREA TIMES | ASIANWIKI