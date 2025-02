Sinopsis Film Animasi Attack on Titan: The Last Attack

TEMPO.CO, Jakarta - Film animasi Attack on Titan: The Last Attack dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia hari ini, Jumat, 14 Februari 2025. Dikutip dari Antara, film ini penutup dari seri anime Attack on Titan. Para penggemar anime komik ini bisa menonton perjalanan Eren Jaeger di layar lebar. Attack on Titan: The Last Attack juga menawarkan pengalaman sinematik dengan visual epik dan cerita yang penuh ketegangan. Sinopsis Attack on Titan: The Last Attack

Dikutip dari AMC Theatres, Attack on Titan: The Last Attack menggabungkan dua episode terakhir dari seri anime menjadi satu film mengenai akhir kisah panjang perjuangan manusia melawan Titan. Film ini melanjutkan kisah Eren Jaeger, pemuda yang dahulu menyaksikan ibunya diserang oleh Titan. Ia bertekad membalas dendam. Setelah bergabung dengan Survey Corps, ia menemukan kenyataan baru tentang dunia yang ia huni.

Eren memutuskan untuk memulai Rumbling, rencana mengerikan untuk memusnahkan seluruh umat manusia di luar Pulau Paradis. Adapun mantan kawan-kawannya dari Survey Corps serta beberapa musuh lamanya berusaha menghentikan rencana tersebut demi menyelamatkan dunia. Pertarungan akhir antara Eren dan para mantan rekannya menjadi puncak dari konflik yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Tayang di Malaysia dan Singapura

Film Attack on Titan: The Last Attack tersedia di jaringan bioskop CGV Indonesia dimulai pada 14 Februari 2025. Film ini juga akan tersedia di layanan streaming Crunchyroll pada 2025. Namun belum ada tanggal pasti mengenai ketersediaannya di platform tersebut.

Di beberapa negara Asia lainnya seperti Malaysia dan Singapura, film ini telah tayang pada 3 Januari dan 9 Januari 2025. Attack on Titan: The Last Attack merupakan karya dari sutradara Yuichiro Hayashi. Ia bekerja sama dengan Hiroshi Seko sebagai penulis naskah.