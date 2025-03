Sinopsis Film Exorcism Chronicles: The Beginning, Tayang Akhir Maret di Bioskop

TEMPO.CO, Jakarta - Exorcism Chronicles: The Beginning adalah film adaptasi dari novel thriller fantasi berjudul Toemarok karya Lee Woo Hyuk. Mengutip dari Korea Herald, novel yang diterbitkan pada 1993 hingga 2001 ini telah terjual hingga 10 juta kopi. Tak heran jika film ini begitu dinanti-nantikan oleh para penggemar.