Sinopsis Film Perang Kota yang Dibintangi Ariel Tatum dan Chicco Jerikho

TEMPO.CO, Jakarta - Ariel Tatum dan Chicco Jerikho akan beradu akting sebagai pasangan suami istri dalam proyek film Perang Kota atau This City Is a Battlefield. Film dengan genre sejarah, aksi, peperangan, romansa, dan drama ini merupakan adaptasi dari novel klasik berjudul Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar Lubis yang menggambarkan kompleksitas psikologis pascaperang.