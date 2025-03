Sinopsis Film Snow White Live Action dan Jadwal Tayangnya

Berikut ini sinopsis film Snow White live-action yang diadaptasi dari animasi Snow White and the Seven Dwarfs yang rilis pada 1937.

Sinopsis Film Snow White Live-Action

Film animasi Snow White yang dirilis pada 1937 merupakan cerita yang didasarkan pada dongeng karya Brothers Grimm. Sebelumnya, film ini pernah diremake pada 2001 oleh sutradara Caroline Thompson dengan judul Snow White: The Fairest of Them All.