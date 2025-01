Sinopsis For Eagle Brothers, Drakor tentang Wanita yang Nafkahi Empat Adik Ipar

Tentang Drama For Eagle Brothers

For Eagle Brother atau Please Take Care of the Five Eagle Brothers adalah drama Korea terbaru yang diproduksi oleh saluran televisi KBS. Serial berjumlah 50 episode ini akan tayang setiap hari Sabtu dan Minggu mulai 1 Februari 2025. Dengan durasi setiap episode selama 1 jam 10 menit, drama ini dapat ditonton oleh remaja di atas usia 15 tahun melalui platform streaming Viki.