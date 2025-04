Sinopsis Pengepungan di Bukit Duri dan Jadwal Tayangnya

TEMPO.CO , Jakarta - Sukses dengan film genre horor, kini Joko Anwar kembali merilis proyek film terbarunya dengan genre aksi thriller berjudul Pengepungan di Bukit Duri (The Siege at Thorn High). Film ke-11 Joko Anwar ini bekerja sama dengan studio Hollywood, Amazon MGM Studios.

Dengan kolaborasi antara Come and See Pictures dan Amazon MGM Studios, serta penampilan dari aktor-aktor seperti Omara Esteghlal dan Hana Malasan, film ini diharapkan menjadi salah satu tontonan yang relevan di tahun 2025.

Daftar Pemain Film Pengepungan di Bukit Duri

Di film Pengepungan di Bukit Duri, Joko Anwar menggaet aktor dan aktris berbakat di Indonesia untuk bergabung di proyek film ini.

Morgan Oey sebagai Edwin

Omara Esteghlal sebagai Jefri

Hana Pitrashata Malasan sebagai Diana

Satine Zaneta sebagai Doti

Farandika sebagai Jay

Fatih Unru sebagai Rangga

Florian Rutters sebagai Sean

Dewa Dayana sebagai Gery

Sandy Pradana sebagai Anto

Film ini jadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada 17 April 2025 mendatang.