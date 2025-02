Sinopsis You Are The Apple of My Eye Versi Korea, Dibintangi Dahyun TWICE

TEMPO.CO, Jakarta - Film populer Taiwan, You Are The Apple of My Eye, dibuat ulang dalam versi Korea dengan judul yang sama. Mengusung genre drama romantis, film berlatar belakang kehidupan sekolah menengah atas itu akan tayang mulai 21 Februari 2025 di seluruh bioskop Korea Selatan dan Indonesia. Film ini juga dijadwalkan tayang bertahap di beberapa negara lain, seperti Filipina, Jepang, Malaysia, Thailand, Singapura, Amerika, dan lain sebagainya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pilihan Editor: Maudy Ayunda Nyanyikan Soundtrack Film Korea You Are the Apple of My Eye

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Disutradarai oleh Cho Young Myoung, versi Korea film You Are The Apple of My Eye menggandeng Jung Jin Young (Jinyoung B1A4) dan Kim Da Hyun (Dahyun TWICE) sebagai pemeran utamanya. Film ini juga menjadi karya debut Dahyun sebagai aktris, setelah hampir sepuluh tahun berkecimpung di dunia hiburan sebagai seorang penyanyi dan idol. Karena itu, film ini menuai antusiasme tinggi dari penggemar film Korea, terutama ONCE –sebutan penggemar TWICE– di seluruh dunia.

Sebelumnya, film You Are The Apple of My Eye versi Korea telah melakukan penayangan perdana dalam gelaran Festival Film Internasional Busan ke-29 pada 3 Oktober 2024. Kehadiran film ini di bioskop pun dinantikan oleh penggemar dari berbagai kalangan.

Lantas seperti apa sinopsis film You Are The Apple of My Eye versi Korea yang dibintangi Dahyun dan Jinyoung? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Sinopsis You Are The Apple of My Eye You Are the Apple of My Eye adalah film romansa coming-of-age Korea Selatan yang merupakan remake dari film Taiwan tahun 2011 dengan judul yang sama. Film ini didasarkan pada novel semi-autobiografi karya Giddens Ko, yang menggambarkan nostalgia masa muda, cinta pertama, dan perpisahan yang menyakitkan namun penuh makna.

Cerita film ini berpusat pada Koo Jin Woo, seorang siswa SMA yang masih mencari jati diri dan cenderung kekanak-kanakan. Bersama teman-temannya, Jin Woo akan menghadapi berbagai tantangan masa remaja di bangku sekolah. Mereka memiliki minat dan ketertarikan masing-masing. Tetapi, ada satu hal yang menyatukan mereka, yakni Oh Seon Ah.

Di sekolah itu, semua orang mengagumi Oh Seon Ah, seorang siswi teladan yang memiliki kepribadian baik serta penampilan yang menarik dan menawan. Citra Seon Ah ini membuatnya tampak sulit dijangkau, sekalipun oleh Jin Woo dan teman-temannya yang berada di kelas yang sama.

Di sisi lain, Seon Ah dan Jin Woo sangat bertolak belakang dalam segala hal, termasuk nilai akademis dan kepribadian. Namun, meski memiliki latar belakang dan pencapaian akademis yang berbeda, Jin Woo dan Seon Ah mengembangkan ikatan yang erat dengan menunjukkan minat pada sisi yang berbeda dari masing-masing.

Menjalin hubungan yang saling menghargai kepribadian masing-masing, kedekatan keduanya menavigasi mereka melalui fase-fase cinta dan pahit manis sekolah menengah. Hubungan mereka juga mengalami berbagai rintangan selama masa sekolah menengah, membentuk kisah yang penuh emosi dan pertumbuhan pribadi.

Tentang Film You Are The Apple of My Eye Judul: You Are The Apple of My Eye

Judul asli: , (Geu Sijeol, Uliga Johahaessdeon Sonyeo)

Dikenal juga dengan judul: Back Then, The Girl We Liked; Those Years, The Girl We Chased After Together; The Girl We Favored Back in the Day

Genre: Romance, Youth, Drama

Durasi film: 1 jam 48 menit

Tangga rilis: 21 Februari 2025 (Korea dan Indonesia)

Bahasa: Korea

Negara asal: Korea Selatan

Rating usia penonton: Remaja di atas usia 13 tahun

Sutradara: Cho Young Myung

Penulis skenario: Giddens Ko, Cho Young Myung

Adaptasi: Novel dan Film Taiwan “The Girl We Chased Together in Those Years” karya Jiu Ba Dao

Distributor film: WYSIWYG Studios, CJ CGV

Daftar Pemain Film You Are The Apple of My Eye Film You Are The Apple of My Eye versi Korea ini dibintangi oleh deretan aktor dan aktris ternama dari Negeri Ginseng. Adapun daftar pemain nya adalah sebagai berikut:

1. Jung Jin Young sebagai Koo Jin Woo

2. Kim Dahyun sebagai Oh Seon Ah

3. Lee Min Goo sebagai Byeon Tae Wan

4. Kim Yo Han sebagai O Dong Hyeon

5. Kim Min Joo sebagai Yun Ji Su

6. Demian

7. Jin Hui Gyu

8. Lee Seung Jun

9. Shin Jun Chul