Siti Nurhaliza Masuk Nomine Dahsyat Award 2015

TEMPO.CO, Jakarta -Penyanyi Siti Nurhaliza akan memperebutkan nomine untuk Kategori Bintang Tamu Terdahsya. Siti terpilih sebagai salah satu nomine untuk ajang Dahsyatnya Award 2015 yang akan berlangsung Jumat malam ini (23/1) yang disiarkan secara langsung oleh RCTI. (Baca: Ini Daftar Nomine Dahsyatnya Award 2015)

Penyanyi asal Malaysia ini akan bersaing dengan Carpark North, Cow Cow, Cyntia, Dash Berlin, Kid David and Salah, LC9, Lunafly, Robert Irwin, Sam Tsui and Kurt Hugo, Siti Nurhaliza dan The Painters Hero.



"Siti bahagia bisa masuk dalam nomine ajang ini," kata wanita kelahiran Berek Polis Kampung Awah, Tmerlon, 11 Januari 1979 ini. Terlahir sebagai anak keempat dari delapan bersaudara itu pernah mendapat MTV Asia Award pada tahun 2002. (Baca: Reaksi Ahok, Ridwan Kamil, dan Siti Nurhaliza Diajak Joget Dangdut)

Siti juga sempat meraih The Voice of Asia pada 2005 di Bangkok yang penghargaannya diberikan langsung oleh Alicia Keys. Masih di tahun 2005, penyanyi berwajah cantik inipun sukses menggelar konser di Royal Albert Hall, London.



Pada tahun 2014, Siti pernah menerima 2 anugerah di bidang seni dan perniagaan. Kedua penghargaan ini adalah Inaugural Malaysia Women Of Excellence Awards dan Jewel Of Muslim World Awards. Sepanjang kariernya, pelantun Cindai dan Laila Canggung itu sering mendapat penghargaan tak hanya di negeri sendiri, tapi juga di luar negeri seperti Indonesia. Apakah Dahsyatnya Award 2015 kali ini akan jatuh ke tangan Siti? (Baca: Tak Datang, Ayu Ting Ting Raih Award Dahsyat 2014)

CORA AMYRA UQIYANUS | HADRIANI P.

