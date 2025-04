Slank Curi Perhatian Ratusan Penonton Konser Pancasila Gemilang

TEMPO.CO, Jakarta - Penampilan grup musik Slank telah menggetarkan panggung utama Konser Pancasila Gemilang di Plenary Hall Jakarta Convention Center pada Selasa malam, kemarin. Aksi panggung vokalis Slank, Akhadi Wira Satriaji atau Kaka menyedot perhatian ratusan pengunjung yang memadati ruangan.



Mereka membawakan dua lagu yaitu Pak Tani dan Kerja Keras di tengah perhelatan konser yang digelar oleh Unit Kerja Presiden (UKP) Pancasila. Kaka pun tampil enerjik mengenakan pakaian serba hitam dengan kancing terbuka dan kain biru yang diikatkan di kepala.



Komposer Erwin Gutawa juga ikut ambil bagian mengiringi para musisi dan penyanyi dalam panggung yang disaksikan ratusan orang itu. Konser bertajuk Festival Prestasi Indonesia: Pancasila Inspirasi Maju merupakan bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan RI ke 72 tahun.



Acara itu dihadiri menteri-menteri Kabinet Kerja. Di antaranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, hingga Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno. Adapula Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang hadir.



Try Sutrisno tak luput menyaksikan penampilan Slank dan konser itu hingga rampung. Bahkan usai acara, ia naik ke panggung utama berfoto dengan para musisi dan seniman yang hadir. Ia juga menyalami satu persatu puluhan putra-putri bangsa yang diundang lantaran berprestasi hingga tingkat Internasional. “Saya kira sukses ya (acaranya),” ujar dia di JCC, Selasa, 22 Agustus 2017.



Konser Pancasila Gemilang menyuguhkan ragam atraksi. Mulai dari pencak silat, wayang, hingga penampilan deretan penyanyi seperti Tulus dan Dira Sugandi. Konser yang berlangsung sekitar pukul 19.30 hingga 21.00 itu juga dihadiri ratusan pelajar.



Try Sutrisno tampak bersemangat menyaksikan konser itu bersama istrinya Tuti Sutiawati. Menurut dia, banyak kreasi yang sangat menarik baik itu dilihat dari segi seni maupun semangat hidup berbangsa dan berpancasila. Dia berpesan kepada masyarakat untuk mengobarkan semangat hidup. Ia melihat Indonesia harus dibangun dari semua bidang secara kompak. “Semoga gairahnya seperti penampilan seniman-seniman,” kata dia.



