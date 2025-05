SNSD Tiffany Segera Luncurkan Debut Solonya

TEMPO.CO, Jakarta - Menyusul sang leader Taeyeon, personel girl band SNSD Tiffany bersiap untuk debut solo.



"What Do I Do", album solo pertama Tiffany akan dirilis dalam dua versi bahasa, yakni Korea dan bahasa Inggris, seperti dilansir Allkpop.



Perempuan yang juga tergabung dalam subgrup TaTiSeo itu menyiapkan lima lagu. Salah satu dari lima lagu itu ditulis sendiri oleh rekannya di SNSD, Sooyoung.



Versi bahasa Inggris album "What Do I Do" akan tersedia di iTunes, Sportify, Apple Music, dan berbagai situs musik lainnya.



ANTARA