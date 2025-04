Sooyoung SNSD Debut Hollywood Lewat Spin-off John Wick, Ballerina

TEMPO.CO , Jakarta - Sooyoung SNSD , bersiap debut ke panggung perfilman Hollywood lewat film From the World of John Wick: Ballerina. Film bergenre aksi-thriller ini merupakan perluasan semesta dari film John Wick (2014), dan dijadwalkan tayang di bioskop pada 6 Juni 2025.

Melalui sebuah unggahan di Instagram pribadinya pada Jumat, 25 April 2025, Sooyoung membagikan poster resmi karakternya. Ia tampil dalam balutan gaun perak dan rambut panjang berwarna cokelat. Dalam keterangan foto, pelantun ‘Gee’ itu menulis, "Lindungi dia dengan segala cara. Temui Katla di #BallerinaMovie, 6 Juni. @ballerinamovie."

Peran Misterius di Dunia Gelap Para Pembunuh

Disutradarai oleh Len Wiseman dan ditulis oleh Shay Hatten, Ballerina mengisahkan Eve Macarro (Ana de Armas), mantan balerina yang dilatih menjadi pembunuh oleh sindikat kejam Ruska Roma. Dilansir dari IGN, cerita berlangsung di antara film John Wick: Chapter 3 – Parabellum dan Chapter 4, memperluas eksplorasi dunia kriminal bawah tanah yang menjadi ciri khas waralaba ini.

Meski Keanu Reeves akan kembali muncul sebagai John Wick, fokus utama film ini tertuju pada misi balas dendam Eve. Salah satu tugas pertamanya adalah melindungi Katla Park—karakter yang diperankan Sooyoung—di klub elit bernama Minus Eleven, saat gemerlapnya menyembunyikan bahaya yang mengintai.

Pada 24 April, tim produksi merilis 12 poster karakter utama. Poster Katla Park langsung mencuri perhatian baik dari penggemar Hollywood maupun pengamat hiburan Korea. Katla adalah putri Il Seong, tokoh penting dalam jaringan Ruska Roma. Sosoknya menjadi kunci dalam alur cerita dan memicu rangkaian peristiwa mendebarkan dalam dunia kelam dan glamor klub Minus Eleven.

Poster film Ballerina. Foto: Instagram.

Sooyoung SNSD: Dari Idola K-Pop ke Aktris Layar Lebar

Partisipasi Sooyoung dalam Ballerina menjadi penanda penting dalam perjalanan karier aktingnya. Ia dikenal sukses beralih dari idola K-Pop menjadi aktris melalui sejumlah drama Korea seperti Run On, If You Wish Upon Me, dan Not Others. Menurut laporan CNA. aktingnya dalam serial My Spring Days bahkan membawanya meraih dua penghargaan Aktris Terbaik pada 2014.

Sooyoung mengikuti jejak rekan satu grupnya, Girls’ Generation atau SNSD, yakni Yuri, Yoona, dan Seohyun, yang juga menjajal dunia seni peran. Namun, lewat Ballerina, ia menjadi salah satu dari sedikit bintang K-pop yang menembus industri film Hollywood.

Tentang Tokoh Katla Park

Kendati bukan tokoh utama, karakter Katla Park diprediksi bukan sekadar pemanis cerita. Di antara spekulasi peran sebagai target yang harus dilindungi, sekutu rahasia, atau penyimpan agenda tersembunyi, nama Katla telah lebih dulu mencuri atensi menjelang perilisan.

Film ini turut dibintangi oleh Lance Reddick, Lorenza Izzo, Norman Reedus, Catalina Sandino Moreno, dan Ian McShane, menambah daya pikat ensemble yang sudah solid. Sementara itu, Sooyoung juga dijadwalkan membintangi film komedi romantis Second Shot At Love yang tayang perdana pada 12 Mei mendatang.

