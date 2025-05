Sooyoung SNSD: Film dan Drakor yang pernah Dibintanginya

Karier Sooyoung di dunia akting dimulai dengan peran-peran kecil dan figuran. Ia mulai mendapat sorotan lewat perannya sebagai dokter di drama medis The 3rd Hospital (2012). Dikutip dari AsianWiki, karier aktingnya menanjak saat membintangi My Blooming Days (2014) yang membawanya meraih dua penghargaan Aktris Terbaik MBC Drama Awards. Pada 2022, ia membintangi drakor Fanletter Please. Pada 12 Mei 2025, ia akan tampil dalam Second Shot at Love.

Karier Akting Sooyoung

Film

Dead Man (2024)

New Year Blues (2021)

A Little Princess (2019)

Miss & Mrs. Cops (2019)

Memories of a Dead End (2019)

Hello Schoolgirl (2008)



Drama Korea

Second Shot at Love (tvN - 2025)

Not Others (ENA-Genie TV - 2023)

Fanletter Please (MBC - 2022)

If You Wish Upon Me (KBS2 - 2022)

Uncle (TV Chosun / 2021-2022)

Move To Heaven (Netflix - 2021)

So I Married The Anti-Fan (Naver TV-iQIYI-Viki - 2021)

Run On (JTBC - 2020)

Tell Me What You Saw (OCN - 2020)

Polyclinic Doctor (TBA - 2017)

A Person You May Know (Naver TV-JTBC - 2017)

Man Who Sets the Table (MBC - 2017-2018)

Squad 38 (OCN - 2016)

My Blooming Days (MBC - 2014)

Dating Agency: Cyrano (tvN - 2013)

The 3rd Hospital (tvN - 2012)

Gentleman's Dignity (SBS - 2012)

Oh! My Lady (SBS - 2010)

Unstoppable Marriage (KBS2 - 2007)

Putri Safira Pitaloka turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini