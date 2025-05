TEMPO.CO, Jakarta - Spektakuler. Begitulah kesan Iqbal, penonton konser grup Helloween yang dipromotori Lian Mipro di Hall Basket, Senayan, Kamis malam, 22 Oktober 2015.



Selama 90 menit, Iqbal puas dengan penampilan gahar dari unit metal yang digawangi Andi Deris (vokal), Michael Weikath (gitar), Sascha Gerstner (gitar), Markus Grosskopf (bas), dan Daniel Löble (drum).



Seperti kebanyakan penonton lain, Iqbal menyadari kualitas tata suara yang kurang sempurna. Dia merasakan, dari repertoar awal hingga pertengahan, suara yang dihasilkan terlalu menusuk telinga, bahkan untuk penonton yang ada di barisan belakang seperti Iqbal.



“Pas mereka main lagu-lagu awal kayak Eagle Fly Free, My God-Given Right, Steel Tormentor, sound-nya bikin budek. Tapi makin ke sini sound-nya lebih enak,” ujar guru bahasa Inggris di salah satu sekolah menengah pertama swasta di Jakarta itu kepada Tempo seusai konser.



Namun pria yang datang bertiga dengan temannya itu tak meresahkan hal tersebut. Nyatanya, dia dan ribuan penonton lain masih bisa melompat dan ikut bernyanyi sambil mengangkat tangan ke atas.



“Masak bodoh. Yang penting happy, tetap bisa sing along,” tuturnya.



Hal senada diucapkan Hening, karyawan swasta yang memutuskan izin tak kerja agar dapat menonton grup asal Jerman itu. Begitu keluar dari venue, ia masih merasakan dengung di telinganya.



“Kuping gue budek. Sound-nya terlalu high pitched,” kata Hening.



Meski begitu, Hening tetap merasa puas dengan konser Helloween, terutama ketika lagu-lagu di album My God-Given Right (2015) dibawakan.



“Konsernya keren, sesuai dengan harapan. Ada lagu-lagu di album My God-Given Right yang sebenarnya saya kurang suka tapi pas dibawain ternyata enak juga,” ucap pria yang tinggal di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, itu.



Di Jakarta, Helloween membawakan 16 lagu ditambah satu medley sebelum masuk ke bagian encore. Setelah ini, Helloween akan bertandang ke Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta, pada Sabtu, 24 Oktober 2015.



LUHUR TRI PAMBUDI