Soundrenaline 2017 Tawarkan Kolaborasi Penyanyi Lintas Genre

Festival musik Soundrenaline kembali hadir menghibur para penikmat musik Indonesia. Sondrenaline 2017 akan digelar di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Bali, pada 9-10 September 2017 dengan mengusung tema United We Loud.



Managing Director KILAU Indonesia Novrial Rustam mengatakan ada suguhan unik dari beberapa musikus yang tampil. Soundrenaline akan menampilkan proyek kolaborasi penyanyi.



"Kolaborasi (penyanyi) cross genre. Bisa saja Candil menyanyikan lagu Justin Bieber dan Ari Lasso bernyanyi jazz," katanya saat jumpa media di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Kamis, 7 September 2017.



Novrial menjelaskan, Soundrenaline kali ini mengumpulkan 7 penyanyi yang tergabung dalam United We Loud Project. Mereka adalah Ari Lasso, Fadly (Musikimia), Monita Tahalea, Aqi (Alexa), Candil, Shae, dan Danilla Riyadi, yang akan ditantang untuk lintas aliran bermusik di panggung A Stage pada hari pertama.



"Mereka bukan keluar dari zona nyaman. Tetapi mencoba melintasi aliran mereka yang berbeda dengan penuh semangat United We Loud," ujarnya.



United We Loud Project dibentuk oleh Nikita Dompas selaku pengatur musik (music arranger). Menurut Novrial butuh 6 bulan untuk menentukan penyanyi dalam proyek kolaborasi tersebut. "Baru 2 bulan lalu kami selesai tentukan (para penyanyi) dan lagu yang akan dinyanyikan," tutur Novrial.



Ia menambahkan akan ada kejutan dari kolaborasi itu. Para artis United We Loud Project juga akan tampil bertujuh menyanyi bersama. Tujuh penyanyi ini, kata dia, dipilih karena memiliki waktu luang.



"Artis yang bebas enggak terlalu banyak manggung, itu yang kami libatkan. Supaya mereka punya banyak waktu untuk latihan," katanya.



Soundrenaline 2017 akan dimeriahkan 70 musikus Indonesia dan mancanegara. Dari mancanegara Soundrenaline menghadirkan JET, Mew, Dashboard Confessional, dan Cults.

BRAM SETIAWAN