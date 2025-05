Spice Girl Siapkan Kejutan di Ulang Tahun ke-20 Mereka

TEMPO.CO, Jakarta - Melanie Brown (Mel B), penyanyi pop yang juga juri acara pencarian bakat di televisi, mengisyaratkan para personel Spice Girls akan bereuni dan ingin mengumpulkan pasukan untuk menandai ulang tahun ke-20 mereka pada 2016.



Spice Girl adalah girlband yang popularitasnya bertahan 15 tahun setelah bubar, dan lagu tunggal (single) perdananya Wannabe pada 1996 menduduki puncak tangga lagu berbagai radio sedunia sekaligus berhasil menjual lebih dari 80 juta album mancanegara.



"Ketika Anda mengatakan tentang ulang tahun ke-20, kami akan segera tiba. Itu membuat Anda berpikir, Ya ampun, ternyata itu benar-benar sudah lama," kata Mel dalam tayangan televisi Amerika Serikat (AS), Today.



Ia menimpali, "Mudah-mudahan kami dapat mengumpulkan pasukan, dan kami akan bisa melakukan sesuatu untuk merayakan tahun depan. Yah, itu ada dalam rencana saya. Saya tidak tahu dengan yang lainnya."



Mel B dalam Spice Girls berjulukan Scary Spice, kemudian Victoria Beckham (Posh Spice), Emma Bunton (Baby Spice), Geri Halliwell (Ginger Spice), dan Melanie Chisholm alias Mel C (Sporty Spice) sempat berkumpul saat berlangsungnya Olimpiade London 2012 untuk menampilkan serangkaian lagu-lagu mereka.



Mel B belakangan ini menjadi salah satu tayangan televisi AS, Americas Got Talent.



"Saya sudah melakukan Broadway, saya sudah melakukan teater, saya sudah menghasilkan musik saya sendiri, saya sudah melakukan tur dengan Spice Girls. Jadi, saya tahu bagaimana rasanya menjadi seorang penghibur sesungguhnya, atau saya suka menyebut diri sendiri seorang entertainer," katanya kepada Reuters.



Ia menambahkan, "Saya ingin bisa memberikan kritik yang membangun dari tempat di mana saya tahu saya pernah berada di sana."



ANTARA