TEMPO.CO, Jakarta - Bagi Indro Warkop, stand up comedy adalah sesuatu yang dianggap serius, baik dalam proses pembuatannya maupun perjalanan hidup sang komedian.Hal tersebut, kata Indro, tidak banyak diketahui orang banyak.



Pada masa Warkop Prambors, saat Indro, Kasino, dan Dono (plus Nanu pada awalnya), publik belum mengenal komika dan stand up comedy.



Lawak pada masa itu semata dipandang sebagai hiburan belaka, dan kebanyakan berlatar dan bergaya dari budaya tradisional.



Karena itulah, Warkop Prambors dipandang memberi aternatif dan terobosan tersendiri, terutama bagi anak muda masa itu. Walau pada masa-masa awal banyak mengandalkan slapstick di film-filmnya, namun popularitas mereka makin meningkat.



"Gile loo Ndrooo...," ucapan khas Kasino sangat terkenal sampai kini.



"Aku setuju dengan lagu Seurieus yang 'rocker juga manusia' tapi diganti dengan 'komedian juga manusia'," kata Indro dalam jumpa media film Get Up Stand Up, di Jakarta, Rabu (11/11/2015).



Termasuk di antaranya perjuangan para komika yang mempersiapkan materi untuk tampil dalam stand up comedy.



Indro mengatakan, di balik lawakan komika yang mengocok perut, ada usaha dan tantangan berat yang harus dilewati.



"Proses stand up comedy menjadi seperti sekarang itu menarik untuk diikuti, jadi saya setuju ini adalah perjalanan yang diketahui teman-teman semua," kata Indro yang berperan sebagai juri stand up comedy dalam Get Up Stand Up.



Pemilik nama lengkap Indrodjojo Kusumonegoro itu menganalogikan tingkat kompetisi stand up dengan kontes menyanyi.



Menjadi komika dinilai lebih berat karena harus mempersiapkan materi segar dari hingga cara penyampaian yang menarik di atas panggung.



"Beda sama menyanyi yang tinggal menghafal dan mendalami lagu," ujar pria 57 tahun itu. Bila diibaratkan dengan peserta kompetisi menyanyi, proses ini sama saja dengan menyuruh peserta menulis dan mengaransemen sendiri lagu yang dibawakan. Indro berharap film Get Up Stand Up dapat membuka mata masyarakat mengenai proses lahirnya stand up comedy.



BISNIS