Star Wars Ikut Membentuk Musik dan Kepribadian Nidji?

TEMPO.CO, Jakarta - Star Wars bukan hanya film yang kemegahan ceritanya dapat dinikmati, tapi juga bisa menginspirasi. Itulah yang dirasakan grup musik Nidji.



Semua personel Nidji, yaitu Giring (vokal), Rama (gitar), Ariel (gitar), Andro (bas), Adri (drum), dan Randy (keyboard), mengaku sudah melahap habis semua episode film Star Wars dan mengoleksi beragam figur aksinya.



Bagi mereka, film buatan George Lucas itu dapat menginspirasi dalam bermusik serta membentuk kepribadian mereka. Misalnya, kata Giring, mereka terinspirasi karakter Ezra Bridger yang menjadi kuat karena proses yang panjang dan pantang menyerah.



“Dari Ezra, kami belajar bahwa seseorang enggak bisa langsung jago, tapi butuh proses. Ini seperti perjuangan Nidji yang ditolak label, terus latihan buat manggung. Enggak ada yang instan,” ucap Giring saat ditemui di kantor Walt Disney, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2015.



Band pelantun lagu Hapus Aku itu juga mengaku sering mengadaptasi konsep Star Wars dalam setiap aksi panggungnya. Misalnya, mereka pernah memakai properti lightsaber saat tampil di atas panggung.



“Kami memang terpengaruh oleh Star Wars. Kalau dilihat, aksi panggung Nidji kan lebih ke arah futuristik, pakai lightsaber di panggung. Kami juga ada rencana pakai kostum Darth Vader,” tutur vokalis berambut keriting itu.



Tidak hanya itu, Star Wars juga kerap menjadi bahan obrolan saat para personel Nidji sedang berkumpul. “Bahkan quote di film Star Wars sering kami ucapin. Kalau lagi suntuk di kantor, kami sering ngucapin, ‘May the force be with you’,” kata Giring.



LUHUR TRI PAMBUDI