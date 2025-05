Star Wars Rogue One Raup Penjualan Tiket Sekitar Rp 400 M

TEMPO.CO, Jakarta - Film anyar Rogue One: A Star Wars Story meraup penjualan US$ 29 juta atau sekitar Rp 400 miliar dari penjualan tiket penayangan perdana di Amerika Serikat. Namun jumlah pendapatan ini masih lebih rendah dibanding pencapaian Star Wars: The Force Awakens dengan US$ 57 juta.



Meski pendapatan dari penjualan tiketnya rendah, Rogue One berada di posisi kedua preview terbesar tahun ini. Untuk pendapatan, film itu melampaui Batman Vs Superman: Dawn of Justice dengan pendapatan US$ 27,7 juta dan Captain America: Civil War US$ 25 juta.



Setelah dua hari dirilis di 47 wilayah, termasuk Inggris, Australia, dan Prancis, Rogue One meraup US$ 33 juta. Film spin off tersebut diprediksi bakal meraih penjualan tiket terbesar mencapai sekitar US$ 135-150 juta.



Rogue One mengambil setting sebelum Star Wars: A New Hope. Film itu ditayangkan setahun setelah The Force Awakens keluar.



Rogue One menghadirkan karakter baru Jyn Erso, tokoh pemberontak perempuan yang melawan Darth Vader. Tak ada Skywalker dalam cerita ini. Bahkan Jedi tak banyak muncul selama film berlangsung.



