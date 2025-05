Star Wars: The Last Jedi Judul Terbaru Sekuel Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Studio film Disney, Senin waktu AS, membeberkan seri berikutnya "Star Wars" akan diberi judul Star Wars: The Last Jedi.



Judul film yang merupakan film kedua dari sekuel yang mengisahkan 30 tahun setelah trilogi aslinya itu mengisahkam petualangan Luke Skywalker (Mark Hamill) dan Putri Leia (Carrie Fisher). Keduanya dikenal dalam Star Wars "Episode VIII."



"Kita punya penggemar besar di sini atau galaksi mana pun. Sebagai apresiasi kepada penggemar, kami menginginkan mereka menjadi yang pertama mengetahui judul seri berikutnya dalam petualangan Skywalker: 'Star Wars: The Last Jedi'," kata Disney.



Rian Johnson menyutradasi serial terbaru yang akan tayang 15 Desember tahun ini. Fisher muncul dalam beberapa adegan sebelum meninggal dunia karena serangan jantung Desember silam. "Star Wars: The Last Jedi" akan mengisahkan masa setelah "Star Wars: The Force Awakens" di mana Skywalker menjadi Jedi terakhir dan pergi mengasingkan diri. "Force Awakens" ditutup oleh adegan Rey (Daisy Ridley) menemukan tempat persembunyian Skywalker dan Rey pun siap dilatih menjadi Jedi. Film ini akan tetap dibintangi oleh para aktor yang memerankan "Force Awakens" seperti John Boyega, Adam Driver dan Lupita Nyong'o.



"Star Wars: The Force Awakens" menjadi film berpendapatan kotor paling besar ketiga sepanjang masa dengan meraup 2 miliar dolar AS dari seluruh dunia sejak pertama kali diputar pada Desember 2015. Sedangkan "Rogue One: A Star Wars Story" yang dirilis pada Desember 2016 meraup 1 miliar dolar AS dari seluruh dunia, demikian Reuters. *



ANTARA