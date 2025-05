TEMPO.CO, LONDON - Star Wars: The Force Awakens memecahkan rekor box office Titanic dan Jurassic World, sementara Avatar tampaknya akan menjadi target selanjutnya.



Menurut Box Office Mojo, The Force Awakens mendominasi box office tahun baru dengan perkiraan pendapatan US$ 34,5 juta di Amerika Serikat pada Jumat, menambah penghasilan petualangan fiksi ilmiah itu di pasar Amerika Serikat menjadi US$ 686,5 juta, hanya dalam 15 hari setelah pemutaran perdana.



Film garapan sutradara J.J. Abrams itu sekarang menjadi film dengan pendapatan tertinggi di antara tujuh film Star Wars, serta mengungguli pendapatan domestik film Jurassic World yang tercatat US$ 652,3 pada 2015 dan Titanic dengan hasil US$ 658,7 juta pada 1997.



The Force Awakens kini menjadi film dengan penjualan domestik terbesar kedua sepanjang masa di bawah Avatar, yang menjadi juara box office sepanjang masa dengan pendapatan domestik US$ 760,5 juta pada 2009.



Star Wars juga tercatat sebagai film paling laris sepanjang masa ketujuh di seluruh dunia dengan hasil penjualan tiket global sekitar US$ 1,4 miliar dolar.



Setelah Star Wars, ada film komedi Daddy's Home yang dibintangi Will Ferrel dan Mark Wahlberg di peringkat kedua dengan pendapatan pada Jumat sebesar US$ 11,5 juta dan total US$ 76,2 juta di pasar domestik Amerika Serikat.



Seperti dilansir laman LA Times, The Hateful Eight dari Quentin Tarantino berada di posisi ketiga dengan pendapatan US$ 6,4 juta, komedi Tina Fey-Amy Poehler, Sisters, di peringkat keempat dengan US$ 4,8 juta dolar dan Alvin and the Chipmunks: The Road Chip menempati urutan kelima dengan estimasi hasil US$ 4,4 juta pada Jumat.



ANTARA