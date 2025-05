Suga BTS Rilis Album Solo Mixtape Perdana, Agust D

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu anggota grup asal Korea Selatan, Bangtan Boys (BTS), yang bernama Min Yoongi atau Suga, merilis album solo mixtape perdananya yang berjudul Agust D.



Bersamaan dengan dirilisnya album tersebut, turut dirilis pula video musik untuk lagu perdana dari album itu dengan judul yang sama. Kabar gembira ini diumumkan langsung oleh manajemen BTS, Big Hit Entertainment, melalui akun Twitter resmi mereka, @bts_bighit, pada Selasa, 16 Agustus 2016 pukul 12 tengah malam tadi.



Total ada 10 lagu dalam album mixtape ini. Dan yang paling membuat penggemar kagum adalah seluruh lagu dalam album tersebut, Suga terlibat langsung dalam penulisan liriknya.



Suga benar-benar serius dalam pengerjaan album solo mixtape perdananya ini. Penyanyi rap berusia 23 tahun ini telah mempersiapkannya sejak dua tahun lalu. Hal ini diketahui setelah seorang penggemar menemukan cuitan Suga di akun twitter resmi BTS, @bts_twt, tertanggal 24 November 2014. Cuitan itu berbunyi "A to the G to the U to the STD", sama persis seperti bait dalam lagu Agust D.



Agust D sendiri merupakan gabungan dari DT dan Suga. DT merupakan kependekan dari D-Town atau Daegu Town atau kota Daegu, kota kelahiran Suga. Sementara Agus merupakan Suga yang ditulis terbalik.



Berdasarkan pantauan Tempo, sejak dirilis pada tengah malam tadi, video musik Agust D telah ditonton lebih dari 1.8 juta kali di youtube.



Sambutan hangat juga ditunjukkan penggemar Suga di media sosial, seperti Twitter. Tagar #AgustD menjadi trending topic di beberapa negara, termasuk Indonesia dan dunia, bahkan sempat menempati posisi teratas selama beberapa jam lamanya. Bahkan hingga berita ini diturunkan pun tagar #AgustD masih menjadi topik perbincangan hangat di media Twitter Singapura, Vietnam, dan Thailand.



Setelah Agust D, Big Hit Entertainment juga akan merilis 2 video musik lagi, yaitu Give It To Me dan So Far Away.



Seluruh lagu dalam album mixtape ini dapat Anda nikmati melalui akun soundcloud milik BTS, bahkan dapat diunduh secara gratis.



Suga merupakan personel kedua BTS yang merilis album solo mixtape. Pada 2015 lalu, Rap Monster telah merilis album solo mixtape perdananya yang dinamai RM dengan total 11 lagu.





SOOMPI | DAILYDOT | IBTIMES | LUCIANA