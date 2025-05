Suicide Squad Raup Pendapatan US$ 135 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Film laga Suicide Squad meraup pendapatan US$ 135 juta selama akhir pekan penayangan perdananya di bioskop-bioskop Amerika Utara dan menempati peringkat teratas tangga film mingguan box office.



Film Warner Bros. dan DC Comics, yang antara lain dibintangi Margot Robbie dan Will Smith, itu tayang perdana di 4.225 lokasi. Film tersebut langsung mencetak pendapatan pemutaran perdana terbesar pada Agustus, mengungguli Guardians of the Galaxy, yang mengumpulkan US$ 94,3 juta menurut estimasi comScore yang dikutip Xinhua.



Film berbiaya produksi US$ 175 juta itu hanya mendapat rating 26 persen dari situs pengulas film RottenTomatoes dan B+ dari penonton perdana di CinemaScore.



Konsensus para kritikus di Rotten Tomatoes menyebut, taburan pemeran berbakat tidak bisa menutupi kekecewaan akibat alur cerita yang membingungkan dan karakter-karakter yang kurang kuat di film ini.



Juara box office pekan lalu, Jason Bourne, menempati peringkat kedua pada pekan kedua dengan penurunan pendapatan 62 persen menjadi US$ 22,7 juta dolar. Film berbiaya US$ 120 juta ini sudah mengumpulkan pendapatan kotor US$ 103,4 juta di Amerika Utara.



Di tempat ketiga, ada komedi Bad Moms dengan pendapatan US$ 14,2 juta selama akhir pekan, menambah hasil penjualan tiketnya menjadi US$ 51 juta selama sepuluh hari penayangan sejak rilis.



The Secret Life of Pets dan Star Trek Beyond melengkapi lima besar penghuni posisi teratas tangga film pekan ini dengan hasil berturut-turut US$ 11,5 juta dan US$ 10,2 juta di Amerika Serikat dan Kanada.



ANTARA