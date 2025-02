Sukses di Drama Study Group, Ini Drakor yang Dibintangi Hwang Min Hyun

3 Alasan Hwang Min Hyun Hidup Menyendiri dan Selalu Tertutup di My Lovey Liar

Hwang Min Hyun memerankan Go Eun Taek, seorang ketua klub penyiaran di SMA Seoyeon yang dikenal perfeksionis dan tegas. Cerita berfokus pada Baek Ho Rang yang diperankan oleh Jung Da Bin, seorang siswi populer yang bergabung dengan klub penyiaran untuk mengungkap identitas anonim yang mencoba mengungkap rahasianya.

Yoon Ga Min berusaha membentuk kelompok belajar. Namun, dalam perjalanannya banyak hal yang menjadi penghalang sehingga ia mengeluarkan kemampuan beladirinya. Selain Study Group, berikut ini deretan drama lain yang diperankan oleh Hwang Min Hyun, dikutip dari My Drama List.

My Lovely Liar: Berikut Profil Singkat Deretan Bintang Drama Korea Viu Itu

Alchemy of Souls adalah salah satu drama yang mengangkat nama Hwang Min Hyun lebih populer. Di drama ini, ia beradu akting dengan Lee Jae Wook, Go Youn Jung, dan Jung So Min.