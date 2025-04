Sunny SNSD Bergabung Agensi 20

ANGGOTA Girls' Generation (SNSD) Sunny bergabung dengan A20 Entertainment. Agensi ini milik Lee Soo Man mantan produser eksekutif SM Entertainment. Kabar ini diumumkan pada 9 April 2025.. "Sunny dari Girls' Generation telah menandatangani kontrak dengan A20 Entertainment. Dia merancang program pelatihan untuk trainee A20, memberikan perhatian pada kesehatan psikologis, memproduksi konten video, dan memberikan panduan mengenai penataan gaya serta koreografi," demikian keterangan tertulis di X Kpop Charts, @kchartsmaster pada 9 April 2025.

Karier Sunny SNSD

Lee Soon Kyu yang lebih dikenal dengan nama panggung Sunny, lahir di Los Angeles pada 15 Mei 1989. Sunny memulai debutnya sebagai anggota SNSD pada Agustus 2007. Ia direkomendasikan oleh Iconiq untuk bergabung dengan SM Entertainment yang kemudian membawanya kembali menjalani pelatihan selama sembilan bulan sebelum debut bersama SNSD.

Keputusannya bergabung dengan grup ini momentum besar dalam kariernya. SNSD berkembang menjadi salah satu girl group paling populer, tidak hanya di Korea tetapi juga secara internasional.

Selain aktivitasnya bersama SNSD, Sunny terlibat dalam berbagai proyek individu, termasuk mengisi soundtrack dan tampil di acara varietas televisi, Ia sempat menjadi co-DJ di acara radio Chunji bersama Sungmin dari Super Junior hingga program tersebut berakhir pada Juli 2008.

Sunny juga mengisi lagu tema untuk drama Oh! My Lady berjudul Your Doll dan berduet dengan Taeyeon untuk dua lagu dalam drama Heading to the Ground, yaitu Sarangingulyo dan Motion. Selain itu, ia turut berkontribusi dalam lagu serta video musik Seoul Song untuk mempromosikan pariwisata Seoul bersama anggota SNSD lainnya dan Super Junior.

Setelah lebih dari 15 tahun berkarier, Sunny mengambil langkah baru dengan bergabung di bawah naungan A20 Entertainment setelah mengakhiri kontraknya bersama SM Entertainment.

Sunny tidak hanya bergabung sebagai artis tetapi juga mengambil peran di belakang layar. Ia menjadi produser di A20 Entertainment, bertanggung jawab atas program pelatihan bagi para trainee. Perannya merancang kurikulum pelatihan, memberikan dukungan kesehatan mental, memproduksi konten kreatif, hingga membimbing dalam penataan gaya dan koreografi.

Rachel Farahdiba Regar turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini

