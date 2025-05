TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara film Filosopi Kopi, Angga Dwimas Sasongko, 31 tahun, baru saja menyelesaikan pembuatan film pendek bergenre action atau laga. Film berdurasi 2-3 menit ini, menurut dia, merupakan bagian dari pemanasan untuk sebuah film panjang jenis sama yang akan ia garap tahun ini.



Di film yang merupakan bagian dari Tribe Shorties—penyedia konten video via aplikasi—ini, Angga memproduksi ulang adegan yang menurut dia ikonik dari film The Raid 2, yaitu adegan Hammer Girl yang diperankan Julie Estelle saat bertarung di dalam kereta. Adegan tersebut menurut ayah satu anak ini mempunyai visualisasi yang menarik.



“Menurut gue, secara visual menarik dan pengen bikin ulang adegannya dengan cara gue,” tutur Angga saat ditemui di Studio 41, Jalan Kapten Tendean, Jakarta, Sabtu, 23 April 2016.



Dalam film pendek itu Angga hanya menyajikan situasi yang mirip dengan adegan Hammer Girl dalam The Raid 2. Sisanya lebih ke interpretasi dan kreasi Angga sendiri. “Enggak pakai karakter Hammer Girl, situasinya saja yang mirip,” ungkapnya.



Adegan hanya diambil dalam sebuah replika gerbong kereta dipadu teknologi Computer-Generated Imagery (CGI). Di film ini, Julie Estelle akan kembali bertarung dengan dipandu koreografi dari Iko Uwais.



Baik Julie maupun Iko, menurut Angga, akan turut terlibat dalam film laga garapannya tersebut. Film ini baru mulai digarap pada Mei mendatang dan akan ditayangkan tahun depan. “Sekarang lagi coba cari chemistry-nya dulu,” ujarnya lagi.



AISHA SHAIDRA