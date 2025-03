Sutradara Anora: Sean Baker Penerima Penghargaan 4 Oscar dari Satu Film

SEAN Baker tercatat dalam sejarah baru di dunia perfilman Academy Awards 2025. Ia menjadi orang pertama yang memenangkan empat penghargaan Oscar dari satu film, meraih Best Director, Best Original Screenplay, Best Editing, dan Best Picture untuk filmnya yang berjudul Anora. Pencapaian ini menandai prestasi karier Sean Baker yang dikenal sebagai sutradara film independen, dikutip dari Variety.

Tentang Sean Baker

Sean Baker yang lahir di New Jersey pada 26 Februari 1971. Ia dikenal sebagai sutradara yang menyoroti kehidupan karakter-karakter marginal. Setelah menyelesaikan pendidikan di Tisch School of the Arts, New York University, ia mulai membuat film.