Sutradara Jurassic World Akan Sutradarai Star Wars

TEMPO.CO, Los Angeles - Setelah sukses menyutradarai film Jurassic World, Colin Trevorrow kembali dipercaya untuk menggarap sekuel dari salah satu film terpenting dalam sejarah perfilman. Kali ini, bos Walt Disney Studios Alan Horn menunjuk Trevorrow sebagai sutradara film Star Wars Episode IX yang rencananya rilis pada 2019.



Pengumuman ini disampaikan Alan Horn dalam perhelatan bertajuk D23 Expo di Anaheim Convention Center, California, Amerika Serikat, pada 15 Agustus 2015. Meskipun produksi filmnya belum dimulai, tahun ini Trevorrow akan mulai bekerja dengan para kru di rumah produksi Lucasfilm.



Alan mengungkapkan bahwa dia mulai tertarik menggaet Trevorrow sejak menyaksikan film Safety Not Guaranteed yang disutradarai Trevorrow pada 2012. Film yang diperankan oleh Aubrey Plaza dan Mark Duplass itu pernah diputar dalam Sundance Film Festival 2012 dan meraih sejumlah penghargaan, salah satunya Waldo Salt Screenwriting Award.



"Kekuatan film itu (Safety Not Guaranteed) jika disandingkan dengan kesuksesan film Jurassic World, akan memperlihatkan kehebatannya sebagai pencerita dan pembuat film yang terampil," ujar Alan seperti dilansir di laman starwars.com pada 15 Agustus 2015. "Kami sangat senang jika bakat luar biasa seperti Colin bergabung dengan keluarga kami dan melangkah ke alam semesta Star Wars," tambah Alan.



Trevorrow pun menganggap ini sebagai kesempatan yang istimewa. "Ini bukan pekerjaan atau tugas. Ini sebuah kursi di api unggun yang dikelilingi sekelompok pencerita, pembuat film, seniman, dan pengrajin yang luar biasa. Kami ditugaskan untuk menceritakan kisah-kisah terbaru kepada generasi muda karena mereka berhak atas apa yang kami semua miliki. Kami akan melakukannya dengan menyalurkan sesuatu yang George Lucas tanamkan dalam diri kami semua: kreativitas tanpa batas, penemuan murni, dan harapan," ungkap Trevorrow.



Star Wars Episode IX akan menjadi akhir trilogi ketiga film Star Wars yang dimulai dengan Star Wars: The Force Awakens yang akan tayang pada 18 Desember 2015. Trio The Raid Iko Uwais, Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman dikabarkan bermain di film Star Wars: The Force Awakens itu.



LUHUR TRI PAMBUDI | STARWARS.COM