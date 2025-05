Sutradara Kaget Film Sabtu Bersama Bapak dari Novel Laris

TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara Monty Tiwa terpilih untuk menyutradarai film Sabtu Bersama Bapak. Uniknya, ia mengatakan awalnya dia tak tahu bahwa cerita dari film ini berasal dari sebuah novel yang berjudul sama yang ditulis Adithia Mulya.



"Bagi saya dan tim ketika mengerjakan ini, tak terpikir bahwa cerita ini adalah hasil dari novel best seller. Kami dan teman-teman yang membantu mengerjakan proyek ini, mengerjakannya secara maksimal," ungkap Monty Tiwa.



Karena itu, ia mengaku, saat mengerjakan film ini Monty sama sekali tidak merasa terbebani meskipun cerita ini merupakan hasil dari karya novel yang fenomenal. "Buat saya, ini adalah cerita yang baik, yang bagus sekali sehingga layak mendapatkan treatment yang juga maksimal," ucapnya.



Monty menuturkan, pengalaman membuat film ini berbeda dengan film-film yang ia pernah garap sebelumnya. "Para cast, kru, rumah produksi, dan semua pihak yang terlibat begitu all out karena umumnya memiliki pengalaman pribadi tentang kehidupan dan ayah, tema utama di film ini," kata sutradara yang telah menggarap puluhan film ini.



Ia berharap, film garapan terbarunya ini dapat ditonton banyak orang. Namun, ia melanjutkan, "yang lebih penting dari itu, target yang lainnya agar orang yang menonton film ini dapat mengambil pelajaran dan menjadi orang yang baik, menjadi anggota keluarga yang baik, demikian pula hubungan dengan orang tua menjadi baik," harapnya.



Sabtu Bersama Bapak bercerita tentang Gunawan Garindra (Abimana Artasatya) yang tetap ingin menjadi bagian dari kedua putranya saat mereka tumbuh, meskipun usianya tak akan lama lagi. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu agar kedua putranya tidak merasa kehilangan sosok ayah.



Selain dibintangi Abimana, sejumlah aktor dan aktris lain juga berperan dalam film ini, di antaranya Ira Wibowo, Acha Septriasa, dan Arifin Putra. Film ini akan ditayangkan serentak mulai 5 Juli 2016.



DINI TEJA