Sutradara Konfirmasi Film Terakhir Kim Sae Ron, Everyday We Are Tayang pada Akhir 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara Kim Min Jae mengkonfirmasi film terakhir Kim Sae Ron, Everyday We Are akan tayang pada akhir tahun ini. Kabar ini disampaikan seminggu setelah aktris Korea Selatan tersebut meninggal pada Ahad, 16 Februari 2025 dalam usia 24 tahun.

Melansir The Korea Herald, Syuting film Everyday We Are diketahui sudah selesai pada 2021. Proyek ini akan ditayangkan sebagai film layar lebar sebelum dirilis sebagai serial drama tujuh episode. Kim Min Jae masih dalam proses mengedit cuplikan untuk drama romansa yang diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama tersebut.

"Kami berencana untuk merilis film tersebut akhir tahun ini," ujar Kim Min Jae kepada Yonhap pada Ahad, 23 Februari 2025. Ia sendiri sangat terkejut dengan kabar kematian Kim Sae Ron yang begitu mendadak. Pembuktian Bakat Akting Kim Sae Ron

Menurutnya perilisan film Everyday We Are pada paruh kedua 2025 menjadi hal terbaik yang dapat dilakukan untuk Kim Sae Ron. "Saya yakin hal terbaik yang dapat saya lakukan untuk Sae Ron sekarang adalah menunjukkan kepada penonton bakat aktingnya yang cemerlang dan keindahan yang ia bawa dalam karyanya," kata Kim Min Jae.

Film Everyday We Are mengisahkan tentang Yeo Ul, seorang siswa SMA pecinta basket yang diperankan oleh Kim Sae Ron. Ia mulai jatuh cinta pada sahabat masa kecilnya, Ho Su (Lee Chae Min). Film ini akan diproduksi bersama oleh Hanteo Global dan Wise Wolf, yang sebelumnya memproduksi film The Labyrinth dan Come Back Home. Guitar Man juga Jadi Film Terakhir Kim Sae Ron

Selain Everyday We Are, Guitar Man juga dilaporkan menjadi film terakhir Kim Sae Ron. Sutradara Shin Jae Ho dan para kru terkejut karena Kim Sae Ron telah menyatakan keinginan kuatnya untuk kembali berakting.

"Saya pertama kali bertemu Kim Sae Ron saat pembacaan naskah untuk Guitar Man. Dia sangat cerdas dan rendah hati. Setelah pembacaan naskah, kami pergi makan bersama dan mengobrol seru," ungkap Shin Jae Ho kepada Hankook Ilbo pada Senin, 17 Februari 2025, dikutip The Korea Times.

Ia mengatakan bahwa Kim Sae Ron sempat memberi tahu para pemain bahwa ia bertekad memberikan yang terbaik untuk film tersebut dan telah meminta arahannya. Disebutkan bahwa Kim Sae Ron begitu penuh energi dan sangat profesional. "Saya ingat dia memberikan pakaian kepada staf sebagai hadiah dan meninggalkan banyak kenangan yang menyenangkan," ujar Shin Jae Ho.

Dalam film Guitar Man, Kim Sae Ron berperan sebagai pemain keyboard sebuah band. Kim Sae Ron belajar bermain keyboard untuk perannya itu. Proses syuting film tersebut baru selesai pada November 2024. Guitar Man saat ini sedang dalam tahap pascaproduksi dan dijadwalkan rilis akhir tahun ini.

Kim Sae Ron memulai karier aktingnya di usia 9 tahun lewat film A Brand New Life (2009), yang ditayangkan di Festival Film Cannes. Ia mendapat pujian atas penampilannya dalam film The Man From Nowhere (2010) dan A Girl at My Door (2014). Namun, karier akting Kim Sae Ron sempat terganggu pada Mei 2022 akibat insiden mengemudi dalam keadaan mabuk di Gangnam, Seoul. Setelah kejadian tersebut, ia menjauh dari sorotan publik dan baru kembali tahun lalu untuk syuting film Guitar Man.