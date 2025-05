TEMPO.CO, Jakarta - Semakin banyak sineas Indonesia berkiprah di panggung festival internasional. Salah satunya sutradara Indonesia, Nan Triveni Achnas, 53 tahun, yang terpilih sebagai juri Festival Internasional Sinema Asia (FICA) pada penyelenggaraan yang ke-22. Festival ini diselenggarakan di Kota Vesoul, Prancis, 3-10 Februari 2016.



Festival ini pertama kali digelar pada 1995 dan merupakan festival tertua di Eropa, yang berfokus pada sinema Asia. FICA dihadiri oleh 30 ribu pengunjung dan menghadirkan 90 film yang diproduksi atau dibuat di Asia setiap tahunnya.



Nan Triveni Achnas sebelumnya telah menyutradarai beberapa film yang mendapat dukungan dari Fonds Sud Cinéma, sebuah program bantuan dana dari Prancis untuk film-film panjang terpilih asal Afrika, Amerika Latin, Asia Timur Dekat, dan Timur Tengah. “Salah satu film Nan Achnas yang menerima bantuan tersebut adalah The Photograph,” ujar Dwi Setyowati, Atase Pers Institut Francais d’Indonesie dalam siaran persnya hari ini. The Photograph juga terseleksi dalam program Fokus Festival Sinema Prancis 2015 di Indonesia.



Pada 2013, Nan Achnas pernah diundang menghadiri FICA, yang pada saat itu menyelenggarakan program retrospektif sinema Indonesia. Tahun ini ia akan bersanding dengan sutradara-sutradara Asia lainnya sebagai tim juri. Mereka adalah Im Song Soo (Korea, Presiden Juri), Mania Akbari (Iran), dan Euthana Mukdasanit (Thailand). Bersama-sama, mereka bertugas memilih tiga film terbaik untuk tiga penghargaan.



Nan Triveni Achnas merupakan lulusan Institut Kesenian Jakarta dan kini menjadi pengajar di tempat tersebut. Selain mengajar, dia juga menyutradarai berbagai film dokumenter dan film layar lebar. Dia terlibat dalam pembuatan film Pasir Berbisik, Bendera, dan The Photograph. Film terakhir ini mendapat penghargaan utama di Festival Internasional Karlovy Vary. Dia juga ikut memproduseri film Pesantren:3 Doa 3 Cinta dan Khalifah. Kedua film ini juga mendapatkan penghargaan Film Favorit Penonton di FICA Vesoul.

Selain Nan Triveni Achnas, Institut Francais d’Indonesie dan Air France juga mendukung keberangkatan dua sineas muda Indonesia, Monica Vanessa Tedja (sutradara) dan Astrid Saerong (produser), yang akan mengunjungi Festival Internasional Film Pendek ke-38 di Clermont Ferrand, Prancis. Festival film ini digelar pada 5-13 Februari 2016.

Monica dan Astrid berkesempatan meninjau festival film pendek setelah memenangi Kompetisi Film Pendek Festival Sinema Prancis 2015. Monica (sutradara) dan Astrid (produser) meraih tiket ke Prancis dengan film Sleep Tight, Maria. Dalam Kompetisi Film Pendek Festival Sinema Prancis 2015, panitia menerima183 film pendek dan hanya meloloskan delapan film.



Kompetisi Film Pendek Festival Sinema Prancis merupakan batu loncatan bagi para sineas muda Indonesia yang ingin mengembangkan kariernya ke dunia internasional.



Produser film Sleep Tight, Maria, Astrid Saerong, mengatakan film tersebut berawal dari kegelisahan mereka atas isu seksualitas perempuan yang sering kali diredam.”Diredam, dianggap tabu, karena kultur masyarakat yang patriarki,” ujar Astrid.





DIAN YULIASTUTI