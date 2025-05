Suvenir Oscar 2016 Senilai Rp 2,6 Miliar

TEMPO.CO, Hollywood - Academy Awards, penyelenggara acara penganugerahan Oscar--penghargaan paling bergengsi artis film Hollywood, mempersiapkan bingkisan atau suvenir bagi setiap artis yang masuk nominasi penerima Oscar tahun 2016.



Distinctive Assets, pengelola suvenir untuk Oscar 2016, menyediakan suvenir seharga US$ 200 ribu atau sekitar Rp 2,6 miliar untuk setiap nominator. Jadi, meski tak menang Oscar, artis atau aktor yang gagal diharapkan terhibur dengan bingkisan mewah ini.



Seperti dilansir dari Business Insider, Kamis, 11 Februari 2016, bingkisan mewah ini diberikan kepada aktor dan artis terbaik, aktor dan artis pendukung terbaik, dan sutradara dengan masing-masing kategori.



Bingkisan yang selama ini dijuluki penghargaan "setiap orang adalah pemenang" berisikan, antara lain tiket berwisata ke Jepang, Israel, dan Italia senilai ribuan dolar, alat getar seks oleh Fiera seharga US$ 250, produk makanan kesehatan, sewa mobil Auido A4 gratis selama setahun seharga US$ 45 ribu, serta kupon belanja fashion, perhiasan, dan alat-alat kecantikan.



Sejumlah barang-barang ini belum dikenakan pajak. Sehingga para artis penerima suvenir mewah ini dipertanyakan akankah melaporkan hadiah-hadiah itu ke Internal Revenue Service (IRS), badan resmi pemerintah Amerika Serikat yang melayani pengenaan pajak terhadap produk-produk yang dikenai pajak.



Perhelatan Oscar akan diadakan pada 28 Februari mendatang. Academy Awards menuai banyak kritikan dari para artis atas diskriminasi ras terhadap artis kulit berwarna. Dalam dua tahun terakhir Oscar digelar, Oscar diberikan kepada artis dan aktor kulit putih.



BUSINESS INSIDER | MARIA RITA