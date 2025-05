Syuting di Filipina, Babe Cabita: Blok M Lebih Bagus

TEMPO.CO, Jakarta - Komedian Babe Cabita bercerita tentang pengalaman syuting filma terbarunya, Trinity, The Nekad Traveler. Tak hanya syuting di Indonesia, pria berambut kribo ini juga berkesempatan melakukan syuting di Filipina. "Ini pertama kalinya syuting di luar negeri. Dari dulu emang pingin," kata Babe saat konferensi pers The Nekad Traveler di Galeri Indonesia Kaya, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, 31 Januari 2017.



Dalam kesempatan yang sama, Babe juga menceritakan suasana negara kepulauan tersebut. "Filipina kok kayak Blok M, malah lebih bagus Blok M," ucap Babe sambil bercanda.



Komika alumnus Stand Up Comedy Indonesia ini sepertinya memiliki ekspektasi yang tinggi tentang Filipina. "Ngebayanginnya bagus, tapi ternyata kayak Blok M, banyak kabel serabutan, kayak kampung," ujar Babe dengan gaya khasnya.



Anggika Bolsterli, pemain The Nekad Traveler lain, tertawa mendengar celotehan Babe. "Dia juga sempat bilang, 'Ini sebetulnya syuting ke luar negerinya kapan?'," kata Anggika sambil memeragakan gaya Babe.



DINI TEJA