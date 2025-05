Syuting di Ketinggian, Michelle Ziudith Menangis

Perbesar

Penyanyi Rossa didampingi Michelle Ziudith dan Rizky Nazar memberikan keterangan kepada media terkait keterlibatannya dalam original soundtrack film I Love You From 38.000 Feet (ILY From 38000 FT) di Jakarta, 9 Juni 2016. Original soundtrack film ILY From

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini