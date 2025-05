TEMPO.CO, Jakarta - Zayn Malik merupakan salah satu personel One Direction yang paling banyak dinanti oleh Directioners, sebutan untuk penggemar boyband asal Inggris-Irlandia ini. Sayang, dalam konser di Gelora Bung Karno, ia tak datang lantaran tengah berkonflik dengan tunangannya. Kabar terakhir, Zayn Malik bahkan menyatakan mundur dari grup tersebut.



"Semoga ada kejutan tiba-tiba Zayn muncul di tengah konser," ujar Aryuning, 17 tahun, kepada Tempo, Rabu malam, 25 Maret 2015.



Aryuning merupakan penggemar berat Zayn Malik. Tak segan ia mengatakan, "Dia itu pacar aku. Walaupun dia memilih tunangannya, he always in my heart." Sebetulnya, motivasi Aryuning menonton One Direction salah satunya ingin melihat penampilan Zayn Malik dari dekat.



Niall Horan menjadi nama kedua yang disebut-sebut penggemar. Kartika Febriani, 24 tahun, asli Yogyakarta, mengaku datang jauh-jauh demi pujaannya tersebut. "Saya itu baru suka sama One Direction, ya, dua tahun belakangan," katanya. Namun ia menjadi semakin gandrung sejak setahun lalu.



Dari tujuh narasumber yang Tempo tanya, sebanyak lima orang menyebut Zayn Malik sebagai personel yang paling dicari. Dua lainnya Niall Horan. "Zayn itu vokalnya khas, juga ganteng banget," kata Siska Megacandra, 17 tahun.



One Direction menggelar konser di Gelora Bung Karno Jakarta pada Rabu malam, 25 Maret 2015. Konser dimulai pada pukul 20.00. Konser ini merupakan rangkaian dari tur bertajuk “On The Road Again”. Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, and Louis Tomlinson hadir memukau penonton di Gelora Bung Karno, Senayan, semalam.



Sebelumnya, One Direction tampil di Manila pada 21 dan 22 Maret. Setelah Indonesia, boyband ini akan menggelar konser di Cardiff pada Juni dan di London pada September 2015.



DINI PRAMITA