TEMPO.CO, Jakarta - Pianis muda asal Indonesia, Joey Alexander, belum beruntung dalam Grammy Awards 2016. Dinominasikan untuk dua kategori, tak satu pun piala dibawanya pulang. Joey, yang baru berusia 12 tahun, dikalahkan John Scofield untuk kategori Best Jazz Instrumental Album dan tersingkir oleh Christian McBride pada kategori Best Improvised Jazz Solo versi Grammy Awards 2016.



Toh, dukungan tetap mengalir untuknya. Apalagi penampilannya saat membawakan lagu Freedom Jazz Dance karya Eddie Harris di panggung Grammy sukses mendapat standing ovation. “Joey Alexander, anak ajaib yang membanggakan Indonesia,” kata musikus Addie MS melalui akun Twitter-nya, @addiems, Selasa, 16 Februari 2016. Addie juga membagikan link video penampilan Joey kepada hampir sejuta pengikutnya di jejaring sosial berlogo burung biru itu.



Pengamat musik, Bens Leo, menyatakan karier musik Joey masih terus menanjak. “Ingat, dia baru 12 tahun. Ini baru awal kariernya,” ujarnya. Bens bahkan menganggap Joey sebagai titisan musikus kawakan Indra Lesmana. “Keduanya memainkan aliran musik jazz, sangat mirip.”



Kemiripan itu tak hanya soal aliran musik yang mereka mainkan. Seperti Joey, Indra juga mengawali karier bermusik di usia dini, yakni 8 tahun. Selain itu, Indra juga pernah menjadi mentor Joey pada 2011.



Pengumuman pemenang Grammy digelar di Microsoft Theater, Los Angeles, AS, Senin, 15 Februari waktu setempat atau Selasa dinihari, 16 Februari 2016.



Komposisi Cherokee milik McBride meraih kategori Best Improvised Jazz Solo setelah bersaing ketat dengan komposisi: Giant Steps (Joey Alexander, album My Favorite Things); Arbiters Of Evolution (Donny McCaslin, album The Thompson Fields); Friend Or Foe (Joshua Redman, album The Bad Plus Joshua Redman); dan Past Present (John Scofield, album Past Present).



Pada kategori Best Jazz Instrumental Album, Scofield sukses menggenggam piala Grammy setelah album Past Present miliknya memenangi persaingan dengan album My Favorite Things karya Joey Alexander; Breathless (Terence Blanchard featuring The E-Collective); Covered: Recorded Live At Capitol Studios (Robert Glasper & The Robert Glasper Trio); dan Beautiful Life (Jimmy Greene).



PINGIT ARIA