Tak Perlu Takut Menjomblo, Film Jomblo Lahir Lagi

TEMPO.CO, Jakarta -Film Jomblo akan lahir kembali dalam kemasan baru. Meski digarap oleh sutradara yang sama, yakni Hanung Bramantyo. Film Jomblo akan disajikan dalam versi baru, versi yang lebih relevan bagi generasi saat ini.

Penulis novel Jomblo Adhitya Mulya mengatakan, jalan cerita Jomblo yang baru berubah total. Tak ada kesamaan antara film yang lama dengan yang baru. Dalam istilah perfilman, teknik pembuatan film seperti ini disebut juga reboot film.

"Intinya bisa dibilang seratus persen baru. Tidak ada kesamaan," kata Adhitya dalam konferensi pers di kantor Falcon Pictures, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Senin, 20 September 2017.

Adhitya menjelaskan, ada beberapa karakter yang ditambahkan dan dihilangkan. Namun, hanya ada satu kesamaan dalam Jomblo versi baru ini, yakni menceritakan empat tokoh laki-laki yang berstatus jomblo. "Semua tokoh utamanya kami pertahankan, termasuk tokoh perempuannya. Jadi, keempat anak saya lahir lagi," ujar Adhitya.

Menurut Adhitya, Jomblo kembali dipertontonkan kepada masyarakat dengan maksud menghibur dan menyajikan cerita baru yang lebih relevan. Adapun pesan yang ingin disampaikan agar anak muda saat ini tak perlu takut menjadi jomblo.

Dalam film ini, Adhitya berkesempatan menjadi comedy consultant yang bertugas mempertahankan bumbu-bumbu komedi dalam film. Sementara penulis skenario utama, Hanung percayakan kepada Ifan Adriansyah Ismail yang merupakan penulis skenario Habibie & Ainun.

Uniknya, Jomblo reboot tak sepenuhnya diadaptasi dari novel Adhitya berjudul Jomblo yang dibuat pada 2003. Justru Jomblo reboot menyuguhkan cerita baru yang akan diangkat sebagai novel baru Adhitya. "Dari skenario (Jomblo reboot) itu saya adaptasikan menjadi novel. Jadi, perjalanannya terbalik," papar Adhitya.

Film Jomblo versi terbaru berkisah tentang empat cowok Agus (sunda), Bimo (Jogja), Olip (Aceh), dan Doni (Indo). Keempat pria yang bersahabat sejak kuliah di kampus Universitas B ini memiliki satu persamaan, yaitu sama-sama menyandang status Jomblo, meskipun masing-masing memiliki perbedaan alasan kenapa menjomblo. Namun, indahnya persahabatan mereka harus terpecah, karena kehadiran wanita.

Beberapa artis dan aktor dalam Jomblo reboot, di antaranya Deva Mahenra, Arie Kriting, Ge Pamungkas, Richard Kylie, Aurelie Moeremans, Nathasya Rizky, dan Indah Permatasari. Film ini akan tayang di bioskop pada 5 Oktober 2017.

LANI DIANA