Tampil di Amerika, Cascade Trio Siapkan Dua Lagu Panjang

TEMPO.CO, Bandung - Kelompok musik kamar Cascade Trio dari Bandung menyiapkan dua lagu berdurasi panjang untuk konsernya bersama Playing for Peace di Amerika Serikat, 1-11 Juli 2016. Sekitar satu jam, mereka akan memainkan lagu Variasi Pelog karya Budhi Ngurah dan Trio in A Minor karya Ravel.



Variasi Pelog sengaja mereka usung untuk menampilkan karya musik Indonesia. Sebelumnya pada festival musik di Spanyol 2015, karya Budhi Ngurah itu mereka perkenalkan kepada publik penggemar musik kamar.



Cascade Trio terdiri atas Airin Efferin (piano), Danny Ceri (violin), dan Ade Sinata (selo). Mereka menjadi peserta tunggal dari Indonesia yang terlibat dalam festival Apple Hill Chamber Music Institute, New Hampshire, Amerika Serikat.



Program Playing for Peace yang dimulai 1988 melibatkan musikus dunia untuk melampaui batas-batas nasional dan budaya serta menciptakan persahabatan. Program ini juga mendorong pengembangan kepercayaan diri, kreativitas, dan ambisi. Lewat musik kamar, mereka ingin mendorong perdamaian dunia. "Negara bisa saja berperang, tapi individu-individu jangan saling membenci," kata Airin.



Cascade Trio akan tampil pada 9 dan 10 Juli 2016. Selain itu, tiap personel dijadwalkan tampil terpisah di lain hari bersama musikus-musikus peserta dari berbagai negara yang dicampur dalam satu kelompok baru. Lagu-lagu yang dimainkannya pun berbeda-beda, seperti Trio in D Minor karya Mendelssohn, Trio in F# Minor karya Franck, dan Souvenirs de Voyage untuk clarinet quintet karya Herrmann.



Selain menggelar konser musik, mereka mendapat beasiswa musim panas. Cascade Trio mendapat kesempatan kuliah singkat musik kamar di institut musik tersebut selama satu sesi atau sepuluh hari.



Keberangkatan mereka, terutama untuk biaya tiket pesawat pergi- pulang, dibantu publik penggemar musik kamar dan donatur, baik dari perorangan maupun perusahaan swasta. Rencananya, mereka akan bertolak ke Amerika Serikat pada 26 Juni 2016.



ANWAR SISWADI