Tampil di London, Sandhy Sandoro Jajal Pasar Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi Indonesia, Sandhy Sandoro, mengawali debutnya di Inggris dengan menggelar konser bersama sebuah band Inggris di club O2 Academy Islington, London, Sabtu malam. Sebelum di London, Sandhy juga tampil di Manchester.



Sandhy mengaku senang bisa tampil di London, yang menjadi salah satu kiblat dunia musik. "Luar biasa dan spesial banget bisa manggung di London, yang menjadi kiblat musik pop dunia," ujarnya.



Dalam konser itu, Sandhy melantunkan beberapa lagu, antara lain Dont Let it Bring You Down, Why Don’t We, Superst, All The Good Time Gone, dan Bali Sun. Dia juga membawakan lagu berbahasa Indonesia, Malam Biru.



Sebelum menyanyikan Bali Sun, Sandhy menyapa para penonton dan memperkenalkan pulau Bali.



Sandhy Sandoro akan meluncurkan album ketujuh pada akhir bulan ini. Menurut dia, tampil di London adalah kiat mempromosikan albumnya di Inggris. Sandhy, yang memulai karier musik di Jerman, telah melanglang buana, tapi tampil di London adalah yang pertama kali.



