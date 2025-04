Tampil Perdana di Bali, JET Puaskan Penonton Soundrenaline 2017

TEMPO.CO, Kuta Selatan–Kelompok musik asal Australia, JET turut hadir semarakkan panggung Soundrenaline 2017. Musik rock n roll yang dibawakan JET membuat para penikmat musik di Soundrenaline bergoyang. Grup yang terbentuk sejak 2001 ini tampil menghibur di panggung A Stage, di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Bali.

Vokal dan gitaris Nic Cester menyapa penonton sela waktu pergantian lagu. "Ini benar-benar kali pertama kami ke Bali, ke Indonesia," katanya menyapa penonton, Sabtu, 9 September 2017.

Selama JET tampil, seluruh penonton tampak sangat menikmati dua lagu yang terkenal dari JET. Ketika Nic Cester memainkan tamborin, diiringi irama bass, para penonton mulai menggoyangkan tubuh menikmati intro lagu Are You Gonna Be My Girl.

Setelah mengajak penonton berjingkrak, selanjutnya JET menyihir penonton untuk hening menikmati lagu Look What You've Done. "Take my photo off the wall, if it just won't sing for you." Lirik yang mengawali lagu tersebut membuat penonton hanyut sejenak.

Menurut Managing Director KILAU Indonesia Novrial Rustam tidak ada alasan khusus mengundang JET di Soundrenaline 2017. "JET juga baru reform 2016. Kami tawarkan (tampil di Soundrenaline), mereka berminat, tertarik," katanya.

BRAM SETIAWAN