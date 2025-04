Tawaran Peran untuk Park Bo Gum Membintangi Film Aksi Sejarah

AKTOR Korea Selatan Park Bo Gum menerima tawaran untuk membintangi film aksi sejarah The Sword: A Legend of The Red Wolf. Laporan Soompi, pada Senin, 24 Maret 2025, Park Bo Gum mendapat tawaran sebagai pemeran utama dalam film garapan sutradara Kim Han Min. "Park Bo Gum telah menerima tawaran untuk membintangi film sutradara Kim Han Min 'The Sword: A Legend of The Red Wolf' dan saat ini sedang meninjaunya," keterangan The Black Label selaku agensi Park Bo Gum, dikutip Antara.

Park Bo Gum belakangan sedang mendapat sorotan dari para penggemarnya tampil When Life Gives You Tangerines yang tayang di Netflix pada 7 Maret-28 Maret 2025. Ia akan kembali muncul dalam drama akhir pekan JTBC Good Boy pada 31 Mei 2025.

Tawaran Peran untuk Park Bo Gum

Kim Han Min telah menyutradarai film laga sejarah termasuk War of the Arrows, The Admiral: Roaring Currents, Hansan: Rising Dragon, dan Noryang: Deadly Sea. Park Bo Gum juga pernah bergabung dalam film garapan sutradara Kim Han Min satu dekade setelah tampil dalam The Admiral: Roaring Currents pada 2014. Ia muncul dalam peran pendukung sebelum menjadi bintang.

Film The Sword: A Legend of The Red Wolf mengikuti seorang prajurit yang kehilangan ingatannya dan terlibat dalam pertempuran sengit antara lima faksi untuk merebut Pedang Godumakhan, pedang legendaris di Goguryeo. Film ini direncanakan mulai diproduksi paling cepat pada Agustus 2025.

Drama Korea When Life Gives You Tangerines telah memikat penonton sejak tayang pada 7 Maret 2025. Setelah tayang sebulan drakor ini telah menayangkan beragam kisah yang emosional dengan latar belakang Pulau Jeju pada 1950-an. Dibintangi oleh IU dan Park Bo Gum, drakor ini menggambarkan perjalanan cinta, perjuangan, dan impian.

Drakor ini mengisahkan perjalanan tiga generasi perempuan dari Pulau Jeju, yaitu Gwang Rye (ibu Ae Sun), Ae Sun, dan Geum Myeong (putri Ae Sun). Perjalanan mereka menunjukkan perubahan pola pikir dan perjuangan perempuan dalam menghadapi tekanan sosial. Gwang Rye berusaha agar anak-anaknya tidak menjadi penyelam wanita dari Pulau Jeju (haenyeo). Ae Sun ingin menjadi penyair, Geum Myeong bekerja keras untuk keluar kemiskinan.

Rachel Caroline L. Toruan turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini

