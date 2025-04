Tayangan Gloria Jessica di Youtube Tembus 9,8 Juta Viewer

TEMPO.CO, Jakarta - Tayangan semifinalis Voice of Indonesia (VoI), bagian dari acara the Voice Global, yang tayang setiap tahun di RCTI, Gloria Jesica menghentak jagat. Pasalnya, tayangan Gloria, hingga Jumat, 7 April 2017, menjadi tayangan terbanyak kedua dari seluruh video peserta VoG di youtube, dengan 9.887.058 viewer, sedangkan dari Rusia sudah 15 juta.



Penampilan Gloria Jesica itu merupakan video ketika dia tampil di babak Knockout VoI (tayangan yang dikemas dalam sebuah program bergenre talent show)dengan lagu "A Sky Full Of Stars" (Coldplay) di The Voice Indonesia 2016. Adapun saat tampil di Live Show 1 (top 24), tayangan di youtube Gloria mencapai 2.131.607 juta viewer.











Babak







Lagu







Penyanyi asli







Urutan tampil







Hasil











The Blind Audition







"I'm Not Your Toy"







La Roux







9







Lolos











The Battle (Top 79)







"I'll Stand By You" (vs. Intan Rahayuning)







The Pretenders







6







Pilihan Coach











Knockout (Top 48)







"A Sky Full Of Stars"







Coldplay







11











Live Shows 1 (Top 24)







"Immortal Love Song"







Mahadewa







3







Pilihan Publik











Playoff 1 (Top 16)







"Habits (Stay High)"







Tove Lo







11











Playoff 2 (Top 12)







"Selepas Kau Pergi"







La Luna







12







Pilihan Coach











Semi Final (Top 8)







"All I Want"







Kodaline







7







Eliminasi









Catatan: Immortal Love Song: 2.131.607 viewer (sumber:wikepedia)



Awalnya, video penampilan di babak Knockout tersebut ditonton lebih dari tiga juta kali dalam waktu sembilan hari dan bertengger di puncak daftar video trending Youtube Indonesia selama tujuh hari berturut-turut, hingga 22 April 2016. Bahkan penampilan tersebut menjadi salah satu penampilan knockout terbaik versi The Voice Global.



Sebelum mengikuti ajang The Voice Indonesia -- yang mulai mengudara di stasiun TV Indosiar pada 10 Februari 2013 dan sejak musim kedua pindah ke RCTI, menurut tabloid Bintang pada April 22 April 2016 di bawah titel ‘Sisi Lain Gloria Jessica, Si Cantik Perebut Hati Kaka Slank’, Gloria (foto Solopos) pernah berperan sebagai Olivia dalam salah satu versi ending film pendek "Arah Kisah Kita" karya Juna dari channel Youtube "Susah Tidur".



Berkat penampilannya, yang juga dipaparkan Okezone dan Bintang, dalam beberapa video kolaborasi musik dengan Rani Ramadhany, Gloria menerima undangan untuk berduet dengan Tompi dalam acara Trio Lestari di Trans Tv. Selain bernyanyi, Gloria pun bisa memainkan alat musik seperti piano, gitar dan ukulele.



Saat ini, Gloria tercatat sebagai mahasiswi jurusan Performing Arts di London School of Public Relations Jakarta.



Penampilan Gloria (video: youtube) di tayangan youtube itu –dari sisi suara—pun layak diakui, memang baik. Seperti yang diakui oleh para juri VoI Angnes Monica, Kaka Slank, Ari Lasso, dan Judika Sihotang. Misalnya, di babak knockout, Kaka usai menyaksikan penampilan Gloria sempat terbengong-bengong. “Gua ampek kering dari tadi. Gua ngerasa VoI seperti kedatangan The wig Star.”



Atau seperti dikatakan Ari Lasso. “Menyentuh, megah. Penampilan yang komplit. Luar biasa cantik. Semua tepat. Luar biasa, seperti ini yang dibutuhkan VoI.” Bahkan Agnes, saat di babak itu, ketika dimintai komentarnya, mengakui: “Ini May pasti lolos [babak knockout].. enggan perlu di komentarin lagi.”



Bahkan, pada acara kncokout itu, Gloria (foto Solopos)membawakan lagu Immortal Show dengan 2.131.607 viewer, oleh Judika Sihotang mengatakan: “...Belum ada suara yang seunik suara kamu. Dan, lagu ini tak gampang. Saya justru tak bisa bawakan lagu ini. Tapi, kamu, tadi meski banyak kelak-keloknya, banyak lompat nada yang tidak sembarangan, kamu dapat.”



Kemudian, menurut Agnes Monica, suara Gloria Jesica itu, asyik banget. “Aku benar-benar enjoy...” Dan Ari Lasso mengatakan, ”Kamu punya suara yang unik banget.”

BISNIS.COM