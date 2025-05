TEMPO.CO, Jakarta -Taylor Swift, Ed Sheeran, Beyonce, dan DJ-produser Mark Ronson memborong nominasi dalam MTV Video Music Awards. Swift yang albumnya "1989" menjadi album terlaris pada 2014 meraih sembilan nominasi dalam acara penghargaan yang akan berlangsung pada 30 Oktober. Sheeran mendapatkan enam nominasi, sementara Beyonce dan Ronson masing-masing meraih lima nominasi.



Video klip "Bad Blood" milik Swift yang bertemakan pahlawan super dan berkolaborasi dengan artis hip-hop Kendrick Lamar dan menampilkan lebih dari selusin selebritis lain akan bersaing dengan 7/11 Beyonce, Thinking Out Loud Sheeran, Uptown Funk milik Ronson ft. Bruno Mars dan Alright dari Lamar dalam kategori penghargaan Video of the Year. Swift juga medapatkan nominasi untuk video musik "Blank Space dalam kategori Best Female Video dan Best Pop Video.



Acara penghargaan MTV mempersembahkan trofi "Moonman" untuk pencapaian dalam hal video musik. Acara tersebut dalam beberapa tahun terakhir menjadi buah bibir karena penampilan "twerk" Miley Cyrus pada 2013 dan interupsi dadakan Kanye West saat Taylor Swift menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang diterimanya pada 2009.



Cyrus menulis di Twitter, Senin, bahwa dia akan menjadi pembawa acara penghargaan MTV tahun ini. Dia juga mengunggah fotonya membawa tulisan "MTV tidak mengizinkanku tampil" dan "Jadi saya membawakan acara VMA tahun ini", demikian dikutip Reuters.



ANTARA