Taylor Swift dan Zayn Malik Rilis Lagu Duet

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift dan Zayn Malik memberi kado Natal termanis dengan meluncurkan lagu duet.



Pada Kamis, 8 Desember 2016 malam, penyanyi lagu "Shake It Off" mengungkapkan berita besar pada para follower-nya. Taylor sedang mengerjakan sebuah lagu baru dengan Zayn untuk soundtrack "Fifty Shades Darker".



Lagu berjudul "I Don't Wanna Live Forever," saat ini tersedia di iTunes. Taylor memberikan bocorannya di beberapa unggahan terpisah dalam akun Instagramnya.







Zayn pun ikut menyebarkan kabar itu dengan mengunggah gambar dirinya dengan menggendong salah satu kucing Taylor dengan keterangan, "#idontwannaliveforever".









Segera setelah kabar itu tersiar, para penggemar dari segala usia langsung mengekspresikan kegembiraan melalui internet. Sahabat dekat Taylor, Lena Dunham juga mengungkapkan beberapa detil di balik layar soal lagu itu.



Pacar Zayn Malik, Gigi Hadid juga mengonfirmasi rasa bangganya saat dia membagikan sebuah foto di akun Twitter miliknya.







Meski Taylor belum merilis lagu miliknya sendiri sejak sukses besarnya peluncuran album "1989" pada Oktober 2014, penyanyi sekaligus penulis lagu itu baru-baru ini memamerkan bakatnya dalam single terbaru Little Big Town, "Better Man".



ANTARA